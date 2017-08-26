Италия

Президент Интера Эрик Тохир оконфузился во время интервью.

В разговоре с журналистами босс "нерадзурри" хотел доказать, что он является давним фанатом Интера, что привело к довольно забавной ошибке.

"Для приобретения футбольного клуба недостаточно просто быть бизнесменом, необходимо любить эту команду", — сказал Тохир.

"Я полюбил Интер еще с тех времен, когда они приобрели трио голландцев, а после этого игроком "нерадзурри" стал Роналдо".

Примечательно, что трио голландцев (Рууд Гуллит — Франк Райкард — Марко ван Бастен), о котором говорил Эрик, выступало не за Интер, а за принципиальных соперников "нерадзурри" – Милан.

Позже Тохир попытался оправдаться за свою ошибку в Twitter, написав, что на самом деле в тот момент он думал не о голландцах, а о трио немцев Лотар Маттеус – Андреас Бреме – Юрген Клинсманн, которых и имел в виду.