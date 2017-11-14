Италия

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис обвинил в провале сборной Италии Карло Тавеккио.

"Провал сборной Италии и не выход на ЧМ-2018? Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио – единственный, кто несет ответственность за случившееся", — приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.

"Джампьеро Вентура? Он хороший тренер, но я его уволил в Серии С спустя три месяца".

"На месте Тавеккио, я бы подал в отставку, чтобы не выглядеть идиотом. Кроме того, я бы убрал директора Майкла Ува и Национальный олимпийский комитет".

"Я бы в сборной Италии хотел видеть тренера не старше 35 лет", – сказал Де Лаурентис.

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