Нидерланды. Новость

Полузащитник Реала Мартин Эдегор выбирает между продолжением карьеры в Аяксе и Херенвене.

Эдегор перешел в Реал в сезоне 2014/2015, когда ему было 16 лет. С тех пор он сыграл лишь в 2 официальных матчах за первую команду.

Скорее всего, норвежец отправится в аренду до конца нынешнего сезона. На данный момент наиболее вероятными направлениями называют голландские Аякс и Херенвен.

Оба клуба ведут переговоры с Реалом и представителями футболиста.

Близкие к игроку источники сообщили EFE, что Эдегор находится сейчас в Амстердаме и обдумывает, какой из вариантов будет наиболее подходящим для его карьеры.