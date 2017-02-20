Испания

Полузащитник Барселоны Андрес Иньеста подчеркнул, что игроки каталонского клуба все еще доверяют наставнику команды Луису Энрике,

"Мы не потеряли веру в себя и в главного тренера. Думаю, это разовая ситуация, которую нам нужно пережить", — начал Иньеста.

"Уверен, мы восстановим наш победный дух. Еще ничего не потеряно. Мы должны верить, что сможем сделать все правильно. Мы не можем постоянно оглядываться назад. Мы должны смотреть вперед и сражаться. Я не сомневаюсь в нашей команде"

В матче 23-го тура испанской Ла лиги Барселона в сложном матче обыграла Леганес на Камп Ноу - 2:1. На прошлой неделе каталонцы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в гостях проиграли ПСЖ — 0:4.