Испания

Реал сможет рассчитывать на своего лидера Криштиану Роналду в перенесенном поединке 16-го тура Ла Лиги против Валенсии.

Роналду получил небольшое повреждение в матче с Осасуной, из-за чего некоторое время занимался отдельно от партнеров. Португалец сыграл в матче с Наполи, однако после этого все равно испытывал проблемы.

Вчера Роналду занимался еще отдельно, но сегодня работал вместе с товарищами по команде. Marca сообщает, что Криштиану будет готов сыграть с Валенсией.

Зинедин Зидан сможет рассчитывать на всех своих игроков во встрече с Летучими Мышами, за исключением правого защитника Данило.

Сейчас Реал на 1 пункт опережает Барселону, но у него есть еще 2 матча в запасе.