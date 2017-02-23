Испания

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан примет окончательное решение касательного того, будет ли предложен полузащитнику Иско новый контракт.

Текущая сделка испанского плеймейкера рассчитана до лета 2018 года и, как сообщает Cadena SER, полузащитник отклонил первоначальное предложение клуба о продлении контракта, так как хотел понять, какая роль в команде ему будет отведена во второй части сезона.

Согласно источнику, будущее Иско в Реале зависит исключительно от наставника команды Зинедина Зидана. Руководство клуба предложит Иско новое соглашение только в том случае, если получит одобрение от француза.



Различные клубы заинтересованы в подписании Иско, но теперь они могут подождать и пригласить игрока в команду на правах свободного агента, если главный тренер Сливочных решит, что команда не нуждается в услугах игрока.



В этом сезоне 24-летний полузащитник провел за Реал 24 матча, в которых забил пять мячей и сделал шесть результативных передач.