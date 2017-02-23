Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан примет окончательное решение касательного того, будет ли предложен полузащитнику Иско новый контракт.
ИСКО, GETTY IMAGES
23 февраля 2017, 12:14
Текущая сделка испанского плеймейкера рассчитана до лета 2018 года и, как сообщает Cadena SER, полузащитник отклонил первоначальное предложение клуба о продлении контракта, так как хотел понять, какая роль в команде ему будет отведена во второй части сезона.
Согласно источнику, будущее Иско в Реале зависит исключительно от наставника команды Зинедина Зидана. Руководство клуба предложит Иско новое соглашение только в том случае, если получит одобрение от француза.
Различные клубы заинтересованы в подписании Иско, но теперь они могут подождать и пригласить игрока в команду на правах свободного агента, если главный тренер Сливочных решит, что команда не нуждается в услугах игрока.
В этом сезоне 24-летний полузащитник провел за Реал 24 матча, в которых забил пять мячей и сделал шесть результативных передач.