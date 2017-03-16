Испания

Защитник Атлетико Хосе Мария Хименес во вчерашнем матче против Байера (0:0) заработал неприятную травму.

Благодаря ничьей в матче с Байером (0:0) Атлетико обеспечил себе место в 1/4 финала Лиги чемпионов. Соперника по четвертьфиналу Матрасники узнают 17 марта.

Как информирует официальный сайт испанского клуба, во вчерашнем матче защитник Атлетико Хосе Мария Хименес сломал нос. Случилось это в середине второго тайма, однако игрок доиграл матч до финального свистка.

Отмечается, что игрок может тренироваться и принимать участие в матчах, однако делать это он вынужден в специальной защитной маске.

В текущем сезоне Хименес провел за Атлетико 19 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 ассист.