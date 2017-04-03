Испания

Голкипер Вильярреала Серхио Асенхо приступил к восстановлению после тяжелой травмы колена.

В конце февраля Вильярреал противостоял Реалу в рамках 24-го тура Ла Лиги. Тогда Желтая Субмарина уступила сопернику со счетом 2:3, однако матч был омрачен тяжелой травмой основного голкипера Вильярреала Серхио Асенхо.

Уже на 35-й минуте поединка 27-летний голкипер покинул поле из-за травмы, а впоследствии у игрока диагностировали разрыв крестообразных связок колена.

В итоге Асенхо перенес операцию, а примерные сроки восстановления после такого рода травм — 6-9 месяцев.

Как сообщил сам Асенхо посредством своего Твиттера, спустя месяц после хирургического вмешательства он приступил к восстановлению. Пока что игрок только начал ходить.

В текущем сезоне 27-летний испанец провел за свою команду 24 матча в чемпионате Испании, в которых пропустил 15 голов, а в 12-ти поединках ему удалось сохранить ворота в неприкосновенности.