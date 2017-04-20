Испания

Полузащитник Реала Гарет Бэйл сможет помочь своей команде в предстоящем противостоянии с Барселоной.

В ближайший уикенд состоится центральный матч всего чемпионата Испании, результат которого может определить победителя Примеры в нынешнем сезоне.

Поражение на Бернабеу отбросит Барселону на расстояние в шесть очков от Реала, что, учитывая еще и игру в запасе у мадридцев, поставит крест на чемпионских амбициях сине-гранатовых. Победа же позволит каталонцам обойти Мадрид в турнирной таблице, после чего можно будет продолжать борьбу за испанскую корону.

Как нельзя кстати для Реала в строй возвращается Гарет Бэйл, пропустивший из-за травмы ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против Баварии.

Валлиец уже провел тренировку в общей группе, и, по всей видимости, будет готов выйти на поле в Класико. Открытым остается лишь один вопрос – рискнет ли Зинедин Зидан выпустить Гарета в стартовом составе против Барсы, учитывая не самую лучшую форму полузащитника.

Таким образом, трио BBC имеет шанс появится в матче против Барселоны в полном составе. Каталонцы же не смогут рассчитывать на Неймара, который пропустит поединок с Реалом по причине дисквалификации.