Испания

Нападающий Барселоны Неймар выразил поддержку вингеру Реала Криштиану Роналду, который оказался замешан в налоговом скандале.

Неймар (слева) и Криштиану Роналду (справа) вместе с еще одним фигурантом дела о налоговых махинациях - Лионелем Месси, getty images

Неймар (слева) и Криштиану Роналду (справа) вместе с еще одним фигурантом дела о налоговых махинациях - Лионелем Месси, getty images

Криштиану Роналду подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму около 14 млн евро. По информации Diario Gol, форвард Барселоны Неймар забыл о клубном соперничестве и выразил поддержку португальцу.

Издание сообщает, что бразилец отправил Роналду сообщение со словами поддержки в WhatsApp, но не уточняет, что именно написал Неймар.

Неймар как никто иной понимает Роналду, ведь и сам был замешан в налоговом скандале. Кроме того, бразилец должен предстать перед судом по делу о мошенничестве при его трансфере в Барселону в 2013 году.