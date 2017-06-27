Испания

Экс-защитник сборной Франции Биксант Лизаразю не верит, что лидер Реала Криштиану Роналду покинет клуб.

Испанская прокуратура обвиняет Роналду в уклонении от уплаты 14,7 млн евро налогов, а португалец якобы намерен покинуть Реал.

"Ситуация с Роналду? Думаю, это один большой блеф, ведь Реал легко может решить финансовые проблемы Криштиану. Не думаю, что он покинет клуб", — прокомментировал происходящее Лизаразю.

"Для Роналду нет места, лучше Реала: это лучший игрок и лучший клуб мира", — считает экс-защитник Баварии.

Сам Криштиану Роналду хранит молчание по поводу своего будущего, пока играет за Португалию на Кубке конфедераций. Чемпионы Европы вышли в полуфинал турнира, где их ожидает схватка с Чили.