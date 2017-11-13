Испания

Защитник Реала Начо Фернандес рассказал об уходе из команды Пепе и потребности усиления защитной линии.

Бразильский защитник Пепе покинул Реал летом, перебравшись в турецкий Бешикташ.

"Я многому научился у Пепе, — говорит Начо. — Нам весьма не хватает его опыта. Но все же я считаю, что нам не требуется покупать еще одного центрального защитника. На данный момент в Реале есть пять человек, которые могут сыграть на этой позиции, это высокая конкуренция.

Опыт игры будет неоценим для нашего молодого защитника Вальехо. Да, у нас не такой опытный состав, как был в прошлом году, но я бы не сказал, что это ухудшает ситуацию", – сказал Начо.

В нынешнем сезоне Начо Фернандес принял участие уже в 10 матчах чемпионата Испании, успев поиграть на всех позициях в защите.