Турция

Украинский нападающий Карабюкспора Евгений Селезнев поведал о жизни в Турции.

Похоже, что Евгению крайне нравится жизнь в Турции, ведь там, по его же словам, ему не нужно нести ответственность за превышение скорости, а в любом ресторане у него есть возможность не расплачиваться за заказ.

"Когда-то превысил скорость и домой приехали полицейские. Думал, что посадят. Но нет, дал им две футболки и все", — сказал Селезнев.

"После победы над Галатасараем меня назвали King Селезнев. Люди живут футболом, и ты живешь вместе с ними. Я захожу в ресторан и ни разу еще за него не заплатил. Меня все кормят бесплатно".

"Болельщики? Я вот только ехал на лифте, и меня спустили на руках. Общаться легко: язык жестов, глазами. Я уже влился, меня и на охоту с собой зовут".

Селезнев перебрался в Турцию этой зимой из донецкого Шахтера. За 6 матчей за Карабюкспор в чемпионате украинцу удалось поразить ворота 3 раза.