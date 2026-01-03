Туреччина

Гравець готовий до трансферу цієї зими.

Нідерландський нападник Ноа Ланг перебрався до італійського Наполі влітку минулого року за 35 млн євро.

Однак досвід першого сезону в Серії A для 26-річного виконавця виявився не надто вдалим, адже Антоніо Конте залучив його лише до 709 хвилин у 21 матчах, за які гравцю вдалось відзначитись одним голом.

Ланг уже повідомляв керівництву клубу про невдоволення рівнем ігрової практики, тож Наполі відкритий до його можливого продажу цієї зими.

Проте для трансферу є важлива умова — претенденти мають сплатити таку суму, яка покриватиме витрати "Партенопеї" на літній перехід цього футболіста, велика частина прав на якого й досі належить нідерландському ПСВ.

Цю інформацію передали, зокрема, і турецькому Галатасараю, який першим висловив зацікавленість у футболісті цієї зими.