Туреччина

Турецький клуб хоче підписати хавбека Манчестер Сіті в статусі вільного агента.

Галатасарай відкрив перемовини з представниками атакуючого півзахисника Манчестер Сіті та збірної Португалії Бернарду Сілви з метою його переходу влітку 2026 року. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, стамбульський клуб розраховує підписати 31-річного португальця в статусі вільного агента, оскільки його контракт із Манчестер Сіті спливає 30 червня. Перемовини наразі перебувають на початковій стадії, однак інтерес Галатасарая є конкретним.

Важливу роль у можливому трансфері може відіграти Ілкай Гюндоган — близький друг Бернарду Сілви та його колишній партнер у таборі "містян". Зазначається, що німецький півзахисник позитивно відгукнувся про проєкт Галатасарая та вже поспілкувався з португальцем.

У поточному сезоні Бернарду Сілва провів 27 матчів за Манчестер Сіті в усіх турнірах, забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі.