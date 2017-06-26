Голкипер Манчестер Сити Джо Харт может перейти в Бешикташ.
Джо Харт, getty images
26 июня 2017, 08:42
Турецкое издание Fotomac утверждает, что Бешикташ готовит предложение по Харту. Джо в стане Орлов может заменить Дениса Бойко, хотя не исключено, что команду покинет и основной голкипер Фабри.
По уверениям британского The Mirror, у Ман Сити нет предложений по Джо. Поэтому Горожане снизят цену – изначально они просили за вратаря 25 млн фунтов.
Еще одним претендентом на Харта называют Вест Хэм, но Молотки хотят лишь арендовать англичанина.