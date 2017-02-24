Лига Европы

Шахтер потерпел поражение в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы.

Шахтер не сумел пробиться в 1/8 финала Лиги Европы, уступив Сельте по сумме двух матчей.

Поединок начался довольно активно, обе команды демонстрировали высокие скорости. Хозяева свой первый момент создали на 10-й минуте. Марлос прорвался по правому флангу, сделал прострел, а Густаво Бланко-Лещук и Виктор Коваленко поочередно не смогли его замкнуть. Сельта ответила в середине тайма ударом Яго Аспаса, после которого Андрей Пятов выручил свою команду.

Во втором тайме игра заметно сбавила в зрелищности. Испанцы ничего не могли создать у ворот донецкой команды, а Шахтер, в свою очередь, устраивал счет. В актив последним можно отнести упущенный шанс Густаво Бланко-Лещука, когда аргентинец не сумел в упор переиграть Серхио Альвареса.

Под занавес поединка произошло то, чего больше всего боялись болельщики в Харькове. Словенский арбитр Славко Винчич указал на точку после сомнительного фола со стороны Андрея Пятова. Одиннадцатиметровый реализовал, пожалуй, самый активный игрок в составе Сельты – Яго Аспас, который перевел встречу в овертайм.

В дополнительное время никто, разумеется, не хотел рисковать. Команды выжидали свой шанс. Именно таким моментом и воспользовалась Сельта. Густаво Кабрал здорово открылся и замкнул подачу с углового.

Таким образом, в следующий раунд Лиги Европы ступает Сельта, одолев Шахтер по итогам двух матчей, а наша команда, увы, покидает турнир.

Шахтер – Сельта 0:2 (Первый матч 1:0)

Голы: Аспас (пенальти), 90, Кабраль, 108

Шахтер: Пятов, Ордец, Исмаили, Срна, Ракицкий, Марлос, Малышев(Борячук, 112), Коваленко (Степаненко, 73), Фред, Тайсон (Бернард, 83),Бланко Лещук

Сельта: Альварес, Фонтас, Ронкалья (Хосабед, 58), Кастро, Кабраль,Систо (Росси, 85), Васс (Бонгонда, 80), Эрнандес, Мальо, Аспас, Гвидетти

Предупреждения: Аспас, 13, Ронкалья, 26, Бланко-Лещук, 36, Кастро, 63, Ракицкий, 90, Фред, 90, Гвидетти, 113, Бонгонда, 116, Срна, 119