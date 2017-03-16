Лига Европы

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба был вынужден покинуть поле в начале второго тайма матча 1/8 финала Лиги Европы против Ростова.

В самом начале второго тайма французский полузащитник просигнализировал, что не может продолжить игру.

В итоге Погба покинул поле на 48-й минуте с подозрением на травму подколенного сухожилия, а вместо него на поле вышел Маруан Феллаини.

Спустя 15 минут поле покинул и Дэйли Блинд, получивший удар по голове. Вместо него на поле вышел Фил Джонс.