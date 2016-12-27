Украина

Полузащитник одесского Черноморца Владислав Калитвинцев, права на которого принадлежат киевскому Динамо, может сменить клубную прописку уже зимой.

Напомним, что последние полтора сезона 23-летний вингер киевлян на правах аренды защищал цвета Моряков.

В составе одесситов он отыграл во всех турнирах 34 матча (31 — в основе), отметившись 5 голами.

По словам заместителя генерального директора Динамо Сергея Мохника, вопрос по будущему Калитвинцева в команде Сергея Реброва пока остается открытым, поэтому неизвестно, где он продолжит карьеру.

В то же время Мохник отмечает, что контракт Владислава с киевским клубом рассчитан до лета, поэтому о его уходе из Динамо в качестве свободного агента речь пока не идет.

Стоит отметить, что Калитвинцев является воспитанником Динамо, в первой команде которого он дебютировал в сезоне 2009/2010. Всего, на его счету в составе киевлян 25 матчей, в которых он отметился 3 голами и 2 ассистами.