Полузащитник Динамо Валерий Федорчук приступил к полноценным тренировкам.
ВАЛЕРИЙ ФЕДОРЧУК, FOOTBALL.UA
28 января 2017, 14:14
Последний раз Федорчук выходил на поле 19 октябре в матче Лиги чемпионов против Бенфики (0:2).
С тех пор хавбек залечивал травму, характер которой не сообщался.
Как сообщает официальный сайт Динамо, Федорчук приступил к тренировкам в общей группе Динамо.
Таким образом, можно сделать вывод, что Валерий полностью оправился от тяжелой травмы.
Напомним, что Федорчук пополнил ряды Динамо прошлой зимой на правах свободного агента.