Украина

Полузащитник Динамо Валерий Федорчук приступил к полноценным тренировкам.

Последний раз Федорчук выходил на поле 19 октябре в матче Лиги чемпионов против Бенфики (0:2).

С тех пор хавбек залечивал травму, характер которой не сообщался.

Как сообщает официальный сайт Динамо, Федорчук приступил к тренировкам в общей группе Динамо.

Таким образом, можно сделать вывод, что Валерий полностью оправился от тяжелой травмы.

Напомним, что Федорчук пополнил ряды Динамо прошлой зимой на правах свободного агента.