В контрольном матче подопечные Сергея Реброва не смогли одолеть середняка элитного дивизиона Южной Кореи.
Гол Романа Яремчука помог кивлянам уйти от поражения, fcdynamo.kiev.ua
29 января 2017, 19:19
Динамо — Сувон Самсунг Блувингз 1:1
Голы: Яремчук, 67 — Ли Йонгсунг, 51
Динамо: Коваль (Бущан, 46) — Лукьянчук (Антунеш, 60), Тимчик (Морозюк, 60), Осман (Хачериди, 60), Сидорчук (Шепелев, 65), Ориховский (Буяльский, 65), Рыбалка (Гармаш, 65), Корзун (Вида, 60), Громов (Д. Гонсалес, 68), Ярмоленко (Цыганков, 68), Гладкий (Яремчук, 46)
Сувон (стартовый состав): Янг Сангмин — Ли Йонграэ, Сантос, Ку Ярйонг, Ли Йонгсунг, Йеом Кихун, Шин Хвайонг, Ким Минву, Мэттью, Джонатан, Янг Хойк