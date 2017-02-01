В контрольном матче донецкий Шахтер крупно обыграл аутсайдера второго дивизиона Португалии — Ольяненсе.
shakhtar.com
01 февраля 2017, 19:23
Шахтер - Ольяненсе 3:0
Голы: Бланко-Лещук, 25, 28, 51
Шахтер: Кудрик (Каниболоцкий, 68) — Кобин (Срна, 68), Кривцов (Кучер, 68), Ордец (Ракицкий, 68), Матвиенко, Степаненко (Танковский, 68), Малышев (Борячук, 46), Бернард (Азеведо, 68), Алан Патрик (Фред, 68), Тайсон (Марлос, 68), Бланко-Лещук
Ольяненсе: Сковрон (Родолфу, 46) — Фрейтас (Кубронн, 46), Дуке (к), Кинг (Эйра, 46), Кики (Кабрал, 46), Абреу (Манэ, 46), Джеревини (Албину, 75), Х'Майдат (Галасси, 46), Алдаир (Барруш, 78), Мангни (Гонсалес, 46), Сиссе (Агиляр, 46)
Стоит отметить, что свой следующий спарринг подопечные Паулу Фонсеки проведут 3 февраля — в рамках товарищеского турнира Atlantic Cup они встретятся с датским Ольборгом.
Начало игры в 18:00 по Киеву.