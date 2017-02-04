Украина

Команда Владимира Шарана приступила к работе на своем втором турецком зимнем сборе.

Напомним, что ранее стало известно, что на очередном учебно-тренировочном сборе александрийцев к их тренировочному лагерю присоединятся два потенциальных новичка — полузащитники Юрий Габовда и ​Вахтанг Чантуришвили.

Как сообщает официальный сайт Александрии, накануне ночью подопечные Владимира Шарана добрались до места проведения своего второго турецкого сбора, а уже сегодня провели две тренировки.

Отмечается, что в тренировочном лагере александрийцев находятся 3 потенциальных новичка команды — 26-летний сербский форвард Боян Дубайич, неплохо проявивший себя на первом турецком сборе Александрии, а также 23-летний грузинский хавбек Вахтанг Чантуришвили и 27-летний полузащитник Юрий Габовда, хорошо известный по своим выступлениям за различные клубы УПЛ.

Стоит отметить, что на текущем сборе команда Владимира Шарана планирует провести 5 спаррингов.