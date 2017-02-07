Украина

Луганская Заря подала в суд на Черноморец.

Напомним, в конце января генеральный директор Зари Сергей Рафаилов сообщил о том, что Черноморец не выплатил луганскому клубу семь миллионов гривен, которые причитаются Заре за продажу билетов с матча Лиги Европы Заря — Манчестер Юнайтед.

В связи с этим Рафаилов грозился подать в суд на одесский клуб. В интервью Sport Arena гендир сообщил, что дело уже передано в суд.

"Недавно все бумаги были переданы в гражданский суд, а их копии отправлены в Черноморец", — начал Рафаилов.

"Буквально сегодня мне звонил Сергей Керницкий (гендир Черноморца — прим.) и говорил, что еще встретится с руководителем и позже перезвонит".