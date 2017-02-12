Украина

Защитник Карпат Алексей Дитятьев поделился мнением по поводу своих новых одноклубников, а также рассказал о том, как проходят сборы львовян.

"Здесь очень хороший коллектив, много молодежи. Несколько ребят знал раньше, но, в конце концов, у меня никогда не было проблем с адаптацией. Где бы я не играл, со всеми находил общий язык. И Карпаты не исключение", — начал бек.

"Интересно, что Андрея Нестерова я не знал лично. То есть мне было известно, что он также с Херсонщины, но не более. Теперь со своим земляком мы больше общаемся и на поле, надеюсь, будем взаимодействовать продуктивнее".

"Пока не могу сказать, что уже чувствую себя игроком основы, но надеюсь, что тренер оценит мою работу и в будущем будет на меня рассчитывать".

"Контрольные поединки? Больше всего вспоминаются те матчи, которые команда выиграла. Каждая победа добавляет позитива в общую копилку. Да, я очень люблю забивать, при первой возможности помогаю форвардам на стандартах. Но главное забивать не на сборах, а в чемпионате", — добавил Дитятьев.