Украина

Судя по всему, Олимпик определился с местом проведения домашнего матча 19-го тура против Стали.

По данным журналистов Football Hub, первый поединок между Олимпиком и камянской Сталью пройдет во Львове.

Напомним, в первой части чемпионата донецкая команда большинство игр проводила в Сумах на Юбилейном, однако последний домашний матч Олимпик сыграть с Карпатами не смог из-за плохого состояния газона.

Изначально, Олимпик хотел проводить игры на Арене Львов, но позже клуб отпугнула высокая стоимость аренды стадиона. Донецкий клуб намерен играть на поле им.Банникова, который находился на реконструкции осенью.