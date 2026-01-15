Україна

Друга спроба гравця закріпитись у Львові.

Львівські Карпати оголосили про повернення бразильського нападника Стеніо з оренди в бразильському клубі Америка, яка тривала майже рік.

22-річний виконавець долучився до складу "левів" улітку 2024 року, проте вже за пів року попросив про повернення на батьківщину, провівши 17 матчів та зробивши один гольовий пас.

У Америці його показники були не набагато кращими — один гол та два асисти в 29 матчах.

Нагадаємо, що контракт із Стеніо розрахований до літа 2026 року.