Друга спроба гравця закріпитись у Львові.
Стеніо, фото ФК Карпати Львів
15 січня 2026, 12:48
Львівські Карпати оголосили про повернення бразильського нападника Стеніо з оренди в бразильському клубі Америка, яка тривала майже рік.
22-річний виконавець долучився до складу "левів" улітку 2024 року, проте вже за пів року попросив про повернення на батьківщину, провівши 17 матчів та зробивши один гольовий пас.
У Америці його показники були не набагато кращими — один гол та два асисти в 29 матчах.
Нагадаємо, що контракт із Стеніо розрахований до літа 2026 року.