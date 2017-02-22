Украина

Луганская Заря провела заключительный поединок на тренировочных сборах в Турции.

В матче против Ширака подопечные Юрия Вернидуба владели преимуществом, однако единственный гол встречи влетел именно в их ворота, когда на 16-й минуте игрок армянского клуба забил ударом со штрафного.

Заря — Ширак 0:1

Гол: — 16.

Заря (1-м тайм): Олег Чуваев, Андрей Пилявский, Михаил Шершень, Григорий Ярмаш, Евгений Опанасенко, Руслан Бабенко, Игорь Харатин, Джаба Липартия, Деннис Бонавентуре, Денис Безбородько, Владислав Кулач.

Заря (2-м тайм): Игорь Левченко, Артём Сухоцкий, Рафаэль Форстер, Вячеслав Чечер, Евгений Опанасенко, Дмитрий Гречишкин, Игорь Чайковский, Желько Любенович, Паулиньо, Иван Петряк, Гегам Кадимян.

Завтра Заря вернется в Украину и начнет подготовку к матчу против киевского Динамо, который состоится в субботу 25-го февраля.