Украина

14:00, Днепр, Днепр-Арена. Арбитр — Анатолий Жабченко. Прямая трансляция на 2+2.

Зимний перерыв сопровождался для Днепра не самыми приятными новостями. Продолжаются разбирательства по задолженностям перед помощниками Хуанде Рамоса. Будущее днепровского клуба покрыто туманом и никто не знает, где мы увидим команду в следующем сезоне. Но, несмотря на все сложности, команда прошла сборы и готова выступать дальше.

Зимой Днепр покинула солидная группа игроков, многие из которых играли важную роль в игровых построениях. На их место пришла необстрелянная молодежь, которая еще не имеет опыта игры в УПЛ. Тем не менее, повод для оптимизма у днепрян есть. В первом матче после зимнего перерыва подопечным Михайленко удалось добыть ничью на выезде в Зиркой. Сейчас у команды стоит более сложная задача — принять дома Черноморец.

Одесситы под руководством Бабича добились серьезного прогресса в течении сезона и неплохо поработали на сборах. В матче с Карпатами одесситы выглядели куда сильнее соперника и одержали заслуженную победу. В контексте борьбы за место в топ-шестерке, Черноморец явно едет в Днепр не расслабляться. К тому же, у Черноморца есть отличный шанс еще увеличить отрыв от Ворсклы, которой надо играть с Зарей.

Следует отметить кадровые проблемы обеих команд. Днепру не поможет Юрий Вакулко из-за дисквалификации. Несмотря на свой юный возраст, игрок регулярно выходит в стартовом составе и его отсутствие — серьезная проблема для Михайленко. Что касается Черноморца, то тут ситуация еще хуже. Из-за перебора карточек встречу пропустят Андриевский и Коркишко, важные игроки основного состава. Возможно, следует ожидать появления Артура Карнозы, который не так давно подписал контракт с Моряками. Особое внимание также к нападающему Жорже Элиасу — бразилец уже выходил в старте с Карпатами и оставил неплохое впечатление.

Ориентировочные составы:

Днепр: Лунин — Сваток, Адамюк, Полевой, Нагиев — Довбик, Кочергин, Ротань, Лопыренок, Лунев — Баланюк

Черноморец: Каневцев — Каплиенко, Хочолава, Мартыненко, Люлька — Карноза, Кабаев, Смирнов, Ковалец, Третьяков — Элиас

Дисквалифицированные: Вакулко — Андриевский, Коркишко