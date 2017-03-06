Украина

Полузащитник донецкого Шахтера поделился мыслями о поединке против луцкой Волыни.

"Всегда приятно побеждать в день рождения главного тренера. Пока все матчи складываются тяжело. Против нас, как правило, действуют закрыто, от обороны, что создает определенные трудности. У наших ворот Волынь рассчитывала либо выиграть борьбу на втором этаже и подобрать мяч, либо провести контратаку.

Мы же имели много голевых шансов. Не знаю, с чем это связано, но последние три поединка вратарь соперника становится чуть ли не лучшим футболистом встречи. Нам нужно продолжать работать над своими моментами. Сегодня удалось реализовать один: мяч передо мной немного подпрыгнул, но хорошо, что в итоге он оказался в воротах. Неважно, кто забивает, главное, что мы побеждаем! Хотим выиграть все остальные матчи и стать чемпионами", – подытожил исход матча Виктор Коваленко.

Отметим, что донецкий Шахтер в поединке 20-го тура чемпионата Украины по футболу обыграл луцкую Волынь со счетом 1:0. Горняки продолжают лидировать в турнирной таблице, сохраняя отрыв от киевского Динамо на 13 очков.