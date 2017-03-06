Украина

Полузащитник Карпат Игорь Худобяк был признан лучшим игроком по итогам 20-го тура чемпионата Украины.

УПЛ, опросив специалистов, которые входят в совет экспертов, определили лучшего футболиста двадцатого тура Лиги Пари-Матч.

В экспертный состав входят: Леонид Буряк, Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Виктор Грачев, Александр Денисов, Вадим Мисюра, Геннадий Орбу, Александр Сопко, Игорь Цыганик, Дмитрий Поворознюк.

По итогам голосования победу одержал Игорь Худобяк, который забил победный гол своей команды в матче против Александрии (1:0).

В этом сезоне на счету украинца 19 матчей за львовскую команды во всех турнирах, в которых он отличился 2 голами и 4 голевыми передачами.