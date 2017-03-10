Украина

Защитник Зари Андрей Пилявский рассказал о подробностях своего перехода в команду, а также поделился планами на ближайшее время.

Андрей вернулся в луганскую команду на правах аренды из Рубина в феврале этого года. Соглашение рассчитано на один год.

"Возвращение в Зарю — положительный момент для меня. Зарю можно назвать моей родной командой. Я уже тут был, всех знаю, поэтому вливаться не нужно было. Все прошло очень легко", — цитирует футболиста официальный сайт Зари.

"Долго ли думал, когда поступило предложение от Зари? Все происходило через агента. Он созвонился со мной и сказал, что есть такой вариант. Я, безусловно, согласился. Потом уже созванивался с генеральным директором, с главным тренером. Долго не думал, прекрасно знал, кто такая Заря".

"Конечно, сейчас тяжело было вернуться к нужным физическим кондициям. Но я чувствую себя уже намного лучше. Были и двухразовые тренировки и сам индивидуально занимался. Думаю, что в скором времени буду чувствовать себя хорошо. Но уже сейчас мне намного легче, чем было, например, неделю-полторы назад".

"Не жалею, что покинул Зарю в свое время. Когда есть возможность, нужно пробовать что-то новое. Не всегда, правда, все складывается так, как хочется. Однако жалеть о чем-то не вижу смысла".

"Сейчас мне хочется играть и показывать хороший уровень футбола".

"Матч с Шахтером? Будет непросто. Понимаем всю ответственность и готовимся к предстоящей встрече очень серьезно. Впереди еще сложный второй этап чемпионата. Все это понимают. Очки нужны и нам и им, поэтому будет интересный матч, — добавил защитник.

Напомним, что поединок между Зарей и Шахтером состоится в это воскресенье в 19:30.