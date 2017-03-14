Украина

УПЛ утвердила дату и место проведения перенесенного матча 17-го тура между Олимпиком и Карпатами.

УПЛ официально подтвердила дату и место проведения перенесенного матча 17-го тура чемпионата Украины между Олимпиком и Карпатами.

Встреча состоится 26 марта, в 14:00. Принимать матч будет стадион Центральный в Черкассах.

Изначально матч должен был состояться 4 декабря, однако поединок не состоялся из-за плохого состояния газона на стадионе в Сумах.

Львовский клуб требовал присудить Олимпику техническое поражение, но в итоге было принято решение перенести матч на другую дату.