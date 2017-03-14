Украина

Полузащитник Евгений Смирнов будет защищать цвета Черноморца до лета 2019 года.

Смирнов находится в структуре Черноморца с февраля 2011 года.

За свою карьеру 23-летний хавбек успел поиграть за границей – он защищал цвета молдавского ФК Тирасполь в сезоне 2014/2015. После этого Евгений вернулся в Черноморец.

Официальный сайт Моряков отрапортовал о заключении нового контракта с хавбеком. Срок соглашения рассчитан до лета 2019 года.

В нынешнем сезоне на счету Евгения 18 игр, 1 гол и 6 желтых карточек в Премьер-лиге.