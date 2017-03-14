Полузащитник Евгений Смирнов будет защищать цвета Черноморца до лета 2019 года.
Евгений Смирнов, фото фк черноморец
14 марта 2017, 18:37
Смирнов находится в структуре Черноморца с февраля 2011 года.
За свою карьеру 23-летний хавбек успел поиграть за границей – он защищал цвета молдавского ФК Тирасполь в сезоне 2014/2015. После этого Евгений вернулся в Черноморец.
Официальный сайт Моряков отрапортовал о заключении нового контракта с хавбеком. Срок соглашения рассчитан до лета 2019 года.
В нынешнем сезоне на счету Евгения 18 игр, 1 гол и 6 желтых карточек в Премьер-лиге.