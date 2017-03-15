Украина

Новичок Олимпика — полузащитник Виталий Гемега — поделился впечатлениями от пребывания в новой команде.

В первой части нынешнего сезона воспитанник Динамо Виталий Гемега выступал за плоцкую Вислу, а теперь будет защищать цвета Олимпика.

"Я получил большой опыт, выступая в Польше, где нынче уровень чемпионата все-таки повыше, чем в Украине. Надеюсь, это поможет мне стать полезным для Олимпика в его борьбе за зону еврокубков", — заявил Гемега.

"После победы над Ворсклой чувствуется, что в команде поднялся боевой дух, теперь ребята уверены, что могут решать любые задачи. Олимпику и так характера и настроя не занимать, а теперь эмоции просто зашкаливают. Даже встреча с Шахтером никого не пугает".

"Я практически всю свою футбольную жизнь провел в Динамо, поэтому для меня встреча с Шахтером очень принципиальна. Надеюсь попасть в состав на этот матч и помочь своей новой команде взять очки и еще на шаг приблизиться к решению поставленной задачи".

Олимпик сыграет донецкое дерби с Шахтером 17 марта в Харькове.

Football.ua