На точные удары Андрея Ярмоленко и Сергея Сидорчука одесситы сумели ответить лишь голом Хочолавы.
facebook.com/fcdynamoua
17 марта 2017, 20:59
Отчет о матче читайте на нашем сайте позже.
Динамо – Черноморец 2:1
Голы: Ярмоленко, 8, Сидорчук, 45+2 – Хочолава, 71.
Динамо: Коваль — Морозюк, Пантич, Вида, Антунес — Сидорчук, Рыбалка – Цыганков (Гонсалес, 69), Буяльский (Федорчук, 81), Ярмоленко – Яремчук (Беседин, 82).
Черноморец: Каневцев — Данченко, Азацкий, Аблитаров, Хочолава, Люлька – Ковалец (Карноза, 63), Смирнов, Кабаев (Мусолитин, 80) — Коркишко, Элиас (Хобленко, 63).
Предупреждения: Федорчук, Ярмоленко — Смирнов, Коркишко, Хочолава.