Украина

Динамовцы больше всех в чемпионате Украины забили после стандартных положений и меньше всех пропустили.

Согласно данным In Stat Index, Динамо забило 15 голов благодаря стандартам. 6 – после угловых, 4 – с пенальти, 3 – благодаря ударам со штрафных и еще 2 – после розыгрышей штрафных положений.

На 2-м месте расположилась Александрия – подопечные Владимира Шарана сумели конвертировать в голы 12 стандартов, строчкой ниже – Олимпик, забивший 10 голов. Лидер чемпионата Шахтер – 4-й (9 мячей).

Хуже всех использует стандарты Волынь – лишь 3 мяча забила команда Виталия Кварцяного, причем 2 из них – с пенальти. А вот по показателю пропущенных мячей после стандартов Лучане лидируют – 12 голов. Меньше всех пропустили Динамо и Заря – по 4 мяча.