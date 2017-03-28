Украина

Защитник Динамо Евгений Хачериди вряд ли появится на поле раньше мая.

В последний раз Хачериди выходил на поле с составе Динамо в поединке против Шахтера 12 декабря прошлого года, в котором он отметился двумя автоголами.

После этого Евгений зачастую даже не попадал в заявку команды на матчи. Лишь после разговора президента клуба Игоря Суркиса с тренером Сергеем Ребровым защитник получил шанс вновь сыграть за киевлян.

Хачериди появился на поле в контрольном матче Динамо – Ворскла. Но уже на 18-й минуте Евгений получил травму и был заменен.

Официальный сайт киевского клуба сообщает, что МРТ и другие медицинские обследования показали растяжение внутренних боковых связок коленного сустава у защитника. На восстановление Хачериди понадобится от 4 до 6 недель.

Сообщается, что отныне Евгений будет проходить интенсивную реабилитацию под присмотров клубных докторов и физиотерапевтом в реабилитационном комплексе в Конча-Заспе.