Украина

Уход защитника Данило Силвы из Динамо стал знаковым для киевского клуба.

Ранее Динамо отрапортовало об уходе из команды защитника Данило Силвы.

Таким образом, в составе Динамо впервые за 15 лет не значится ни один бразильский футболист.

Первым бразильцем в Динамо стал форвард Леандро Машаду, который пополнил ряды команды в 2002 году.

Данило Силва выступал за киевскую команду на протяжении семи с половиной лет. За это время он провел за столичную команду 222 матча, забил 3 гола и отдал 19 голевых передач.