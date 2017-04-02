Украина

Полузащитник Волыни Олег Герасимюк прокомментировал игру против Ворсклы в 23-м туре УПЛ.

Хавбек Волыни отметил, что в игре с Ворсклой в (0:2) в 23-м туре УПЛ его команда сыграла два разных тайма.

"Думаю, матч можно разделить на два тайма, но неприятно, что опять проигрываем. Будем двигаться дальше. Хочется преодолеть эту неприятную полосу и зацепиться за какие-то очки, потому что вы знаете, что психологическая обстановка в команде не очень", — заявил Герасимюк в интервью Футбол 1.

После 23-го тура луцкая команда идет на последнем месте в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, в активе команды Кварцяного 10 очков. Следующий матч команда сыграет 8 апреля на выезде против Стали.