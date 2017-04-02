Украина

Главный тренер Карпат Олег Дулуб поделился своими эмоциями после матча со Сталью (2:0).

Карпаты одолели Сталь благодаря дублю Александра Гладкого — 2:0.

"Сталь не проиграла ни одного матча во время зимнего перерыва, а после возобновления чемпионата эта команда набрала столько же очков, сколько и Шахтер. Это говорит о силе команды. Исходя из этого была выстроена стратегия на поединок", — сказал Дулуб на послематчевой пресс-конференции.

"В первом тайме мы добились результата, а после перестроения Стали мы были вынуждены играть на своей половине поля. Хорошо что так закончилось, а в конце мы и вовсе могли доводить счет до крупного".

"В первом тайме у нас получалось выходить из прессинга, но во второй половине немного не вышло. Возможно, это из-за психологии футболистов, ведь они как можно скорее хотят отдалиться от зоны вылета".