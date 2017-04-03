Украина

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков о необходимости молодежных команд в Украине.

Вечер воскресенья ознаменовал новую могучую инициативу – отменить всяких там юношей и молодежь. Кто умеет и хочет играть в футбол, пробьется без всяких этих левых команд и соревнований, удорожающих содержание клубов и заставляющих меценатов нести совершенно непомерные расходы.

Ну-с, я так понял, с инициативой номер раз – никаких возвращений к 16-ти командам, играем 12-ю с плей-офф между первой и второй шестеркой, а также плей-офф между УПЛ и первой лигой – уже смирились, обсуждаемы только технические подробности.

(Фразу "Все способы хороши, если они приводят к возрастанию интереса к чемпионату" я упорно сопровождаю вопросом: "Переполовинивание очков после первой стадии турнира автоматически ведет к росту интриги и интереса. Вы за или против?" Столь же упорно этот вопрос напрочь игнорируется инициаторами реформ.)

Настал черед инициативы номер два – сокращение клубных бюджетов за счет отмены команд младших возрастов, благо есть клубы, которым они действительно до одного места. Официальная и расхожая причина: дескать, многим это не по карману.

Внимание, принципиальный вопрос для начала – кому конкретно это не по карману? Адреса, пароли, явки! Интересуют только клубы, которые всё остальное могут и только наличие команды U-21 и/или U-19 (к слову, ширнармассы вечно путают одних с другими) мешает им достойно и уверенно вперять взоры в грядущее. Допустим, если разрешить Днепру не заявлять юношей, он начнет расплачиваться по своим долгам перед Хуанде Рамосом, его ассистентами и их агентом?..

Между прочим, вопрос об обязательности юношеских команд начал обсуждаться не вчера и не сегодня, тут ничего нового; просто в пылу полемики обычно забывают, для его вообще этот уровень вводили. Видите ли, речь шла и до сих пор идет, потому что проблема не решена полностью, о создании или, если угодно, воссоздании стройной пирамиды отечественного футбола, где ни один возраст не проваливается в черную дыру! А ведь проблема исчезновения игроков при переходе из юношеского во взрослый футбол всегда была чрезвычайно актуальной не только у нас, и цинично-хлесткое "Настоящий талант и сквозь бетон пробьется!" нарывалось на то, что этих самых "настоящих" у нас слишком мало, чтобы ими разбрасываться или воспитывать по принципу "бросил в воду – пусть выгребают…"

Тенденция, на мой взгляд, такова, что чемпионат U-19, во-первых, выведут из-под оперативного управления Премьер-лиги и объединят с турниром U-19 под эгидой ДЮФЛУ для клубов первой и второй лиг, в котором многие участвуют весьма охотно, признавая полезность структуры. На выходе получится оригинальная лига, скорее всего, на пару-тройку дивизионов с обменом между ними и конкретным таким стимулом наверху – участием в юношеской Лиге чемпионов УЕФА. Обязательность участия в чемпионате U-19 вряд ли сохранится.

Таким образом, мы возвращаемся к обсуждению необходимости молодежных команд, которые многими по давней привычке именуются дублирующими. Да-а, когда-то и на них ходили…

Ну чё, младо- и старореформаторы, заточим мачете, махнем по зарослям поросли! С последствиями потом будет разбираться, не попробуешь – не убедишься, верно?!

Однако вот чего я не понимаю совершенно. Ведь печка, от которой пляшут все – необходимость экономии, и не более того, верно? Об интересах футбола как такового речи не идет и близко. Полагаю, вопрос о том, куда девать всех этих молодых футболистов в количестве нескольких сотен, тоже не стоит – "я ведь не тактик, я стратег"…

Так вот, можно указать массу иных способов сократить расходы. Усердно обсуждающие все эти кастрации, резекции и секвестры игнорируют еще один пункт требований к клубу Премьер-лиги: наличие четырех команд в возрасте от 14-ти до 17-ти лет, принимающих участие в соревнованиях Детско-Юношеской Футбольной Лиги Украины (ДЮФЛУ)! Их тоже можно изничтожить – представляете, какая экономия? Равно как и требование к уважающему себя клубу иметь собственную Детско-Юношескую Футбольную Школу (или Академию) и финансировать ее. В самом деле, время тяжелое… Режем. Динамовскую базу на Нивках отдадим под офисы и бизнес-лигу. Шахтер? А, уже и так отобрали!

Ну а дальше — больше:

1. Отменяем необходимость системы подогрева на стадионе. Искусственное освещение – туда же. Не дворяне, как-нибудь разглядят друг друга, мяч и ворота.

2. Отменяем правило "минимум 5000 зрителей" и необходимость индивидуальных сидений.

3. К черту мили… полицию, "Скорую помощь" и пожарную охрану – ежели чего, разберемся своими силами.

4. Встречать гостей, обеспечивать их условиями для тренировок и транспортом? Пошли все далеко и прямо, пусть сами решают свои проблемы.

5. Условия для работы прессы? А ну валите отсюда, борзописцы!

6. Телевидение? Да на кой оно нам сдалось. Если что, на бровочке поснимают.

7. Вообще, зачем клубу свой стадион? Поляна в соседней школе – самое то. Или "Еднисть" на Оболони — кто сказал, что там нет условий? Еще "Чайку" чуток подровняем – видите, какая экономия получается!

8. Еврокубки это только дополнительные расходы. (Хотя платеж солидарности, который нынче составляет 390 тысяч евро за год, давай, УЕФА, сгодятся нам эти денежки, заработанные соратничками!)

9. Оплата судей, директором, офицеров безопасности и прочей мишпухи? Возвращаемся к истокам – джентльмен может нарушить правила только нечаянно и сразу в этом признается, устыдившись! Вопросы арбитража решают между собой капитаны и тренеры команд.

10. Лицензии для тренеров? Бред, конечно, и кормушка для всяких ФФУ. Настоящий знаток футбола он и без диплома знаток. Телевидение доказывает.

11. Врачи? Народная медицина – самое то, чаек на травках, листик подорожника, настойка бессмертника, участь пустырника!

Ну а когда украинские клубы отработают все эти пункты, они безусловно логично и неизбежно придут к тому, что сам по себе профессиональный футбол суть роскошь и излишество в нынешних тяжелых условиях. Футболисты без разбору гражданства должны получать за свой труд деньги, только если того захотела левая нога спонсора – вот лозунг момента! Стало быть, полупрофессиональный статус клубов (ладно уж, вдруг найдутся идиоты, которые сохранят в своем составе профи! Вы же представляете, насколько лучше заиграет Тайсон, если днем он погоняет по забою вагонетки, и Ярмоленко – поработав участковым!) станет следующим и окончательным шагом великой реформы футбола Украины.

Так победим.