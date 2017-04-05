Украина

Матч Полтавы и Шахтера вновь не состоялся и единственно верным решением в этой ситуации будет техническое поражение и штраф для полтавчан.

Кубки интересны тем, что в них часто находится место чуду. Именно здесь временами случается, что маленькая команда неожиданно проходит куда более сильного соперника. Это потом входит в историю и еще долгие годы вспоминается болельщиками где-то за разговорами в баре. Но встреча против топ-команды – это не только призрачная возможность вписать свое имя в историю, но и куда более осязаемый шанс заработать.

Когда кто-то произносит "украинский футбол" и "зарабатывать", то далее, скорее всего, последуют жалобы о том, как же это трудно. О том, что народ у нас бедный и на стадионы идти не желает. О том, что телевидение у нас жадное и не платит столько же, сколько и в Англии (внезапно, правда?).

Рассуждать о том, что для заработка нужно работать с болельщиками – не стоит, уж очень долгий это разговор, да и будет ли толк? В случае Полтавы не нужно было сильно напрягаться, чтобы заработать на матче с Шахтером. В Украине большой процент зрителей ходит не на свою команду, а на соперника, поэтому на игру с Горняками собралось бы много народу по меркам Полтавы. Билеты, розы, пиво – и уже какой-никакой, но заработок.

Но руководители ФК Полтава на футболе зарабатывать не решили. Команда ведь играет для своих болельщиков, пусть вход будет свободным. Очень странное решение, ну да будем надеяться, что они просто прочитали книгу Генри Форда, где тот рассказывал о том, что снижение цены не всегда ведет ко снижению прибыли. Быть может, расчет был на то, что матч соберет аншлаг и болельщики бросятся раскупать все, что продают на стадионе?

Стоит ли вспоминать, что это уже второй случай, когда Полтава не сумела подготовить стадион к игре с Шахтером? Не будем слишком строгими, в конце ноября выпал снег, у скромного клуба где-то не хватило денег, где-то – людей на то, чтобы ликвидировать последствия. Посмотреть ведь прогноз погоды и подготовиться к возможным осложнениям – это же высшая математика. Но сейчас – апрель. Снега нет. То, в каком состоянии поле, было известно давно. Почему не был разработан запасной план на случай, если запретят играть матч? Ох, не задавайте глупых вопросов.

Нафтовик вроде как не декларировал такой же трогательной заботы о болельщиках, как Полтава. Только вот почему-то поле в Ахтырке (около 100 километров от Полтавы) готово, а стадион Локомотив — нет.

Несмотря на все организационные проколы Полтавы, ФФУ приняла довольно мягкое решение: провести игру на стадионе Ворсклы или вообще любой другой арене, которая бы соответствовала требованиям. Сама же федерация подала запрос в Ворсклу, которая не возражала против проведения матча на ее поле. Казалось бы, ура, все прекрасно, играем. О том, почему изначально не планировалось провести матч на стадионе Ворсклы, который вмещает примерно в 6 раз больше зрителей (и дает возможность заработать больше), не спрашиваем – глупые вопросы.

Но Полтава отказалась играть на стадионе имени Бутовского, ведь "наш стадион — это Локомотив. Мы играем для своих болельщиков". Кажется, совершенно плевать, что сегодня рабочий день и некоторые из этих фанатов наверняка отпрашивались с работы (а кто-то, быть может, приехал в Полтаву ради этого поединка), чтобы увидеть на игру любимой команды против Шахтера. Клуб решил, что лучше вовсе им ничего не видеть, чем поехать на другой стадион. К слову, расстояние между Локомотивом и стадионом Ворсклы – внимание! – 15 минут езды на общественном транспорте. О том, что не все болельщики Полтавы живут возле стадиона Локомотив и некоторым добираться до стадиона Бутовского даже ближе – молчим.

Что интересно, подобное упрямство вполне может вылиться в копеечку Полтаве. Когда не состоялся поединок Олимпик – Карпаты, львовяне потребовали возместить им затраты на дорогу. Да, Шахтер – клуб богатый по украинским меркам, но деньги донецкий клуб привык зарабатывать и берутся они у него не из воздуха. Вот на воздух, а именно на перелеты чартером в Полтаву пришлось потратить дважды не меньше, чем по 10 тысяч долларов. Вряд ли это мелочь для клуба калибра Полтавы, правда?

Странное упорство в вопросе переноса матча – это неуважение и к своим болельщикам (хотя к ним и декларировалась забота), и к сопернику. Именно полтавский клуб целиком и полностью виноват в том, что игра не состоялась и другое решение, кроме технического поражения, будет очень странным.

"Но Черноморец же играет на ужасном поле" – вот это чуть ли не главный аргумент в пользу того, что встреча все-таки должна была состояться на Локомотиве. Да, действительно, выступает – и большой вопрос к ФФУ, почему. Но не Черноморец должен стать поводом для Полтавы играть на плохом газоне – а Полтава должна стать поводом для Черноморца и других команд не проводить встречи на подобных полях.

В СМИ уже появилась информация о том, что ФК Полтава Леонид Соболев собрался распустить клуб после нынешнего скандала (к слову, это обещание уже далеко не первое). Риторика "либо по моим правилам, либо вообще никак" вам ничего не напоминает? Получается, многомилионные футболисты Шахтера должны были рисковать своим здоровьем (как и не многомилионные игроки Полтавы), но сыграть-таки на этом "поле"? Интересно, высокого бы качества получилась игра? Интересно, это – та самая забота о болельщиках? Ну да ладно, не будем задавать глупые вопросы.