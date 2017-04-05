Украина

Как стало известно Football.ua, поединок 1/4 финала Кубка Украины между Полтавой и Шахтером отменен делегатом ФФУ.

Изначально матч между Полтавой и Шахтером должен был состоятся еще в конце ноября. Но тогда игра была перенесена из-за неготовности поля ввиду снегопада. Полтаве не присудили техническое поражение, а перенесли игру на 5 апреля.

Впрочем, и в начале апреля состояние газона оставляет желать лучшего.

За день до игры ФФУ запретила проводить матч на стадионе Локомотив, обязав Полтаву провести его на стадионе Ворсклы или любом другом стадионе, который соответствует требованиям.

Хозяева поля не горели желанием менять место проведения матча. Football.ua обратился в пресс-службу полтавского клуба за комментарием — узнать, состоится ли многострадальная встреча.

- Как обстоят дела с переносом матча против Шахтера на другой стадион?

- Матч не состоится. Только что прошло предматчевое совещание и на нем директор матча Дегтярев огласил, что игра не пройдет на стадионе Локомотив. Потом задали вопрос директору футбольного клуба Богдану Винницкому. Он сказал, что матч не будет переноситься никуда.

- Почему бы клубу не сыграть на стадионе Ворсклы?

- Потому что наш стадион — это Локомотив. Мы играем для своих болельщиков.

- Но ведь они могли бы точно так же прийти на стадион Ворсклы — город-то один.

- Не задавайте глупые вопросы.

Стоит отметить, что Полтава планировала сделать вход на матч бесплатным.

Дальнейшую судьбу поединка решит КДК ФФУ. Единственным логическим выходом из этой ситуации видится техническое поражение для полтавчан. Пока не известно, станет ли Шахтер, уже прибывший на матч в Полтаву, требовать возместить затраты на дорогу, подобно тому, как это сделали Карпаты с Олимпиком.

Football.ua