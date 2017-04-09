Украина

Главный тренер Черноморца Александр Бабич поделился эмоциями от матча 24-го тура УПЛ против Шахтера (2:1).

Александр Бабич рассказал о тех составляющих, которые принесли Черноморцу победу в матче с Шахтером. Также тренер Черноморца выразил мнение, что команда пока не готова к игре в еврокубках.

"Это была очень эмоциональная игра. Мы столкнулись с серьезными кадровыми проблемами. И уже по ходу последних суток мы пытались перестроиться: вынужденно выпустили на позицию крайнего защитника Татаркова, хотя это не его позиция. А об организации игры — мы хотели сыграть от обороны, сыграть организованно и на контратаках", — признался Бабич.

"Понимали, что у Шахтера любой футболист представляет опасность возле наших ворот. Не все у нас получилось, очень много моментов создал соперник возле наших ворот. Но до конца выдержали, до конца терпели, работая без мяча. И две результативные контратаки, которые у нас возникли, мы провели хорошо", — доволен тренер Черноморца.

"Когда начинался чемпионат с трех неудачных матчей, у нас состоялась встреча с руководством клуба, на которой мы решили не озвучивать ребятам никаких задач. Мы просто шли от игры к игре. А теперь, когда мы попали в шестерку, у нас стоит задача бороться с каждым соперником, пытаться выигрывать. Но конкретно задача попадания в Лигу Европы у нас не стоит. Мы понимаем, что нам не хватает и кадрового потенциала, и в каком-то смысле мы еще сыроваты, чтобы бороться за Лигу Европы. Это мое личное мнение", — оценил тренер перспективы одесситов в борьбе за еврокубки.

"За счет правильной организации игры можно добиваться результата. Это сработало, помогло. Но и без везения, удачи сегодня не обошлось. Если бы счет сегодня был 2:2 — тоже положительный для нас и, наверное, более закономерный", — резюмировал Бабич.

Напомним, что Черноморец нанес Шахтеру первое поражение в чемпионате.