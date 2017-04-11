Украина

Защитник Черноморца Давид Хочолава подписал пятилетний контракт с Шахтером.

Хочолава с сезона 2015/2016 выступает за Черноморец. Благодаря уверенной игре за одесситов защитник сумел заслужить вызов в сборную Грузии.

Еще зимой ходили слухи, что Давид переберется в Шахтер.

Официальный сайт Горняков сообщил, что Хочолава заключил пятилетний контракт с клубом. Соглашение вступит в действие после окончания текущей кампании.

На счету Давида 39 матчей и 3 гола за Черноморец в Премьер-лиге.