Украина

Трое футболистов донецкого Шахтера отправлены в дубль Шахтера.

Как информирует официальный сайт Горняков, форвард Андрей Борячук, полузащитник Вячеслав Танковский и голкипер Олег Кудрик не готовятся к матчу 26-го тура УПЛ против Динамо.

Вместо этого игроки отправлены в молодежный состав Горняков, где они будут вести подготовку к встрече со сверстниками из того же Динамо.

Матч основных команд Шахтера и Динамо состоится 21 апреля, а молодежных — 20.

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