Украина

У игроков первой команды Динамо завершился отпуск.

В первый день игроки прошли медобследование в столичной клинике Борис.

У профильных врачей, которые подтвердили, что со здоровьем футболистов все в порядке, сегодня побывали восемь динамовцев.

Среди них был новичок команды — Олег Гусев, который последние полгода поддерживал форму самостоятельно, а недавно подписал с Динамо контракт до лета 2018-го. Также обследование прошел и Артем Кравец, вернувшийся в Киев из аренды в испанской Гранаде.

Завтра, 20 июня, осмотр пройду еще десять игроков, среди которых будет и единственный легионер, который в запланированные два дня посетит врачей - серб Александар Пантич.