Украина

Футболисты Шахтера и сборной Украины, принимавшие участие матчах национальной команды в июне, присоединились к начавшей предсезонный сбор команде.

Игроки сборной Украины, представляющие в главной команде Украины Шахтер – Пятов, Ракицкий, Бутко, Ордец, Степаненко, Коваленко, Малышев, Кучер и Кривцов вышли из отпуска и присоединились в команде.

Как сообщает пресс-служба Шахтера, к горнякам, входящим в первую команду, присоединились также Петряк, в прошлом сезоне выступавший на правах аренды за Зарю, и игрок молодежной команды Пихаленок.

Теперь в команде не хватает только Тайсона, но полузащитник сборной Бразилии присоединится к остальным в ближайшее время.