Волынь провела товарищеский матч против Карпат U-21, который завершился ничьей со счетом 3:3.
fcvolyn.net
24 июня 2017, 21:38
В своем первом матче после летнего отпуска Волынь сыграла в результативную ничью с Карпатами U-21.
Тренерский штаб Волыни получил возможность посмотреть в деле всех молодых воспитанников клуба, которые в прошлом сезоне выступали за U-19 и U-21.
Уже к двадцатой минуте матча счет был 2:2. За Волынь дублем отличился Артем Дудик, нанесший два эффектных удара из-за пределов штрафной.
Во втором тайме мяч в сетку ворот львовян отправил Владислав Шаповал.
Волынь в этом матче выступала в следующих составах:
Волынь (1-й тайм): А.Марчук, Николишин, Р. Никитюк, Марушка, Бескоровайный, Чепелюк (Ляшенко), О. Марчук, Дудик, Тетеренко, Нич, Петров
Волынь (2-й тайм): Жмурко, Шандрук, Ильницкий, Шаповал, Скопик, Тракало, Ляшенко, Тимошенко (Котюн), Мелинишин, Задерецкий (Дмитренко), Ярошенко
Следующий поединок лучане сыграют 28 июня в Винниках против Руха.