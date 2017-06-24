Украина

Волынь провела товарищеский матч против Карпат U-21, который завершился ничьей со счетом 3:3.

В своем первом матче после летнего отпуска Волынь сыграла в результативную ничью с Карпатами U-21.

Тренерский штаб Волыни получил возможность посмотреть в деле всех молодых воспитанников клуба, которые в прошлом сезоне выступали за U-19 и U-21.

Уже к двадцатой минуте матча счет был 2:2. За Волынь дублем отличился Артем Дудик, нанесший два эффектных удара из-за пределов штрафной.

Во втором тайме мяч в сетку ворот львовян отправил Владислав Шаповал.

Волынь в этом матче выступала в следующих составах:

Волынь (1-й тайм): А.Марчук, Николишин, Р. Никитюк, Марушка, Бескоровайный, Чепелюк (Ляшенко), О. Марчук, Дудик, Тетеренко, Нич, Петров

Волынь (2-й тайм): Жмурко, Шандрук, Ильницкий, Шаповал, Скопик, Тракало, Ляшенко, Тимошенко (Котюн), Мелинишин, Задерецкий (Дмитренко), Ярошенко

Следующий поединок лучане сыграют 28 июня в Винниках против Руха.